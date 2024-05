I titoli sul Torino: la sfida al Milan per credere ancora all’Europa, il ritorno al gol di Pellegri che si candida titolare

Tuttosport

– Toro contro tutto, anche se stesso

La vittoria in rimonta a Verona ha riacceso le speranze di un posto nelle Coppe proprio quando la stagione sembrava destinata a chiudersi nell’anonimato. Granata da 5 anni mai così vicini all’Europa malgrado Juric all’addio e le tensioni tra società, squadra e tifosi

–Per l’ultima pazzia c’è pure Pellegri

L’attaccante si candida a essere titolare contro il Milan, la squadra in cui sono iniziati i suoi problemi

Buongiorno e l’esorcismo al Diavolo (per adesso)

Il difensore punta a rientrare contro il Milan, che nei giorni scorsi ha incontrato il suo agente: ma lui ora ha in testa solo l’Europa col Toro

La Gazzetta dello Sport

-Toro, l’ora di Pellegri

Tornato al gol dopo un anno, sarà l’uomo in più anche col Milan

-Juric spera di recuperare Buongiorno, Savva punta ad avere un’altra chance