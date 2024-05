Valentino Lazaro è entrato e ha fatto 2 assist: l’austriaco giocando a destra è rinato, ma può tornare sulla sinistra

Valentino Lazaro è stata una nota lieta di domenica contro il Verona. Al minuto numero 56, è entrato in campo al posto di Rodriguez e si è messo sulla sinistra. Poi però al 70′ è entrato Savva al posto di Bellanova e allora l’austriaco è andato sulla destra. In quella zona, il numero 20 ha spaccato la partita facendo due assist: prima al 77′ per Savva e poi all’83’ per Pellegri. Una prestazione super, dopo una stagione molto difficile per lui. Juric ha detto: “Lazaro è un giocatore che penso potesse dare di più. Oggi è entrato benissimo, evidentemente a destra gioca meglio. Ha fatto una grande gara”. Juric in estate lo ha voluto e il Toro lo ha comprato. Dopo un’ottima stagione in prestito, è arrivato per 3,40 milioni di euro dall’Inter. Solo 4 assist per lui in 33 partite. La sua stagione poteva andare decisamente meglio.

La situazione in campo

Mancano ancora 2 partite al termine della Serie A. Contro Milan e Atalanta, non sarà facile ma l’Europa è ancora possibile. Sulla destra, anche se sembra essere stanco, il titolare è Bellanova. Ecco che quindi Juric, potrebbe avere bisogno di Lazaro sulla sinistra. A quel punto, sulla sinistra in difesa ci sarebbe il ballottaggio tra Rodriguez e Masina. Lo svizzero può stare sulla sinistra a tutta fascia, ma non riesce a spingere. Molto più abile nella fase difensiva, può essere un opzione ma non per fare gol.

Le sue parole

Lazaro è rinato e lo si sente anche dalle sue parole. A termine della vittoria del Bentegodi, ha detto: “Dopo l’1-0 per loro sono entrato e volevo motivare tutta la squadra. Ci crediamo all’Europa, ma non voglio parlare troppo, voglio solo giocare e vincere. Ora lavoriamo perché vogliamo vincerle tutte e due. Non mi interessa chi fa il gol, ma sono contento per un giocatore giovane come Savva. Anche per Pellegri”.