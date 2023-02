L’estremo difensore granata è diventato il grande escluso dell’ultimo periodo in casa Toro: niente più convocazioni

A novembre l’intervista in cui si è detto deluso del poco spazio avuto, poi a gennaio la ricerca di una squadra che però non ha portato ad alcuna soluzione. Berisha non sta vivendo il più felice degli epiloghi con il club, che da tempo ormai non lo convoca più. La panchina ha un peso soprattutto se protratta a lungo e l’ex Lazio, escluso anche dagli albori della Coppa Italia lo sa bene. Dal canto suo, Juric non è mai stato uno che le manda a dire e la coerenza è tra le qualità che lo contraddistinguono.

Berisha, niente cessione: nessuna squadra per lui

Presa una linea, il tecnico ha deciso di mantenerla senza se e senza ma, cosa che ha inciso sull’umore e le decisioni del secondo portiere granata. Il giusto compromesso si è trasformato in voglia di cessione per Berisha, che però è ancora sotto la Mole. Il Toro non è riuscito a trovargli squadra e lo ha costretto a rimanere, rendendolo uno dei grandi esclusi di stagione. L’ex Lazio vive ora da seprato in casa con il resto della società, che non sembra intenzionata a invertire la rotta.

Berisha, da salvifico a grande escluso sotto la Mole

Una situazione che non aiuta la sua causa: un’intera stagione fuori con 33 anni sulle spalle, non è esattamente la condizione ideale per il rendimento, ma anche per il mercato. A gravare ulteriormente sulle circostanze, l’assenza tra i convocati che va avanti ormai da diverse partite. E pensare che l’anno scorso era tutto un altro film. La seconda parte di stagione lo aveva visto protagonista, con Vanja temporaneamente bocciato da Juric e quindi messo ai margini. Berisha si era preso la scena, facendo emergere tuta l’esperienza che ha alle spalle.