Le sfide contro i rossoneri non portano bene al difensore granata, colpevole sia in Coppa che in campionato

Le partite di San Siro contro il Milan per Koffi Djidji in questa stagione si sono rivelate un vero e proprio incubo. Contro i rosseneri, la fortuna sembra infatti aver abbandonato il difensore granata che, sia in Coppa che in campionato, si è reso autore di errori potenzialmente e definitivamente compromettenti. San Siro diventa ufficialmente il suo tabù da sfatare. E pensare che nella gara giocata in casa era stato invece protagonista in positiva con il gol che aveva sbloccato il risultato.

Djidji, errori che pesano tra Coppa e campionato

Basta davvero poco per mettere a rischio tutto e lo sa bene l’ex Crotone. Sulla sua coscienza, un rosso e una disattenzione sul gol di Giroud: e se in Coppa è stata mandata nel dimenticatoio dal risultato firmato Adopo, lo stesso non è accaduto in campionato. Nel momento più complicato del match per i granata, la marcatura su Giroud è stata inefficace: il nove rossonero è infatti rimasto liber di agire, svettando e facendo insaccare il pallone in rete con un colpo di testa.

Djidji, niente più Milan e resa dei conti rimandata

Una gestione discutibile da parte di Djidji, messo in difficoltà nelle retrovie dal pressing e la fisicità degli avversari. E a pagare è stato il club, che ha subito così un’altra battuta d’arresto dopo l’uscita in Coppa contro la Fiorentina. Purtoppo o per fortuna, di sfide a San Siro contro il Milan non ce ne saranno più per questa stagione.