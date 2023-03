Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il Torino è interessato a Carles Perez, giocatore del Celta Vigo in prestito dalla Roma

Mancano 11 partite alla fine del campionato, ma si inizia già a parlare di calciomercato. Secondo quanto riportato da AS, giornale spagnolo, il Torino è interessato a Carles Perez. Attualmente il giocatore si trova al Celta Vigo, in prestito dalla Roma. Si tratta di un giocatore offensivo di piede mancino, che può ricoprire il ruolo di ala destra, ala sinistra oppure trequartista. Gli spagnoli hanno il diritto di ricatto fissato a 10 milioni di euro e dovranno decidere se esercitare l’opzione, altrimenti si faranno avanti altre pretendenti e una di queste potrebbe essere proprio la squadra granata.

Il giocatore e la carriera

Classe 1998, è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona. Nel gennaio del 2020, la Roma ha speso 1 milione per il prestito e a fine stagione lo ha comprato, per 13 milioni. Nei giallorossi ha fatto vedere buone cose sotto la guida di Fonseca, ma non ha mai trovato la giusta continuità. Quest’estate è stato mandato in prestito in Liga, dove ha raccolto finora 25 presenze, 1 gol, 4 assist e 2 cartellini gialli. Sempre secondo le voci che arrivano dalla Spagna, in caso di mancato riscatto, ci sarebbe anche il Sassuolo sul giocatore.