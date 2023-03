Tra i giocatori che il Torino potrebbe riscattare ci sono Vlasic e Miranchuk, che hanno inciso maggiormente in questa stagione

Undici gare al termine della stagione. Il Torino comincia a ragionare in ottica mercato e tra i giocatori acquistati in prestito ce ne sono due a caccia del riscatto: Vlasic e Miranchuk. Il primo è stato preso in estate dal West Ham, con un diritto di acquisto fissato a 15 milioni di euro. Il secondo, invece, è reduce da due stagioni con la maglia dell’Atalanta, che ha stabilito un diritto di riscatto a 12 milioni. Oltre ai sopracitati, anche Lazaro è stato prelevato dall’Inter con la stessa formula, ma la sua permanenza in granata sarebbe molto più economica per le tasche di Urbano Cairo: sarebbero 6, in questo caso, i milioni da sborsare per trattenerlo a Torino. Appare chiaro, dunque, che quelli di Vlasic e Miranchuk sono i casi più delicati e che richiederebbero un sacrificio maggiore al club.

Il rendimento

Nikola Vlasic è stato, almeno per quanto riguarda la prima parte di stagione, un acquisto sicuramente azzeccato. Nelle prime 5 gare del campionato, infatti, aveva messo a segno già 3 reti: non male per un esordiente nel calcio italiano. Poi una pausa realizzativa, fino al 9 novembre, in cui ha firmato il tabellino contro la Sampdoria. Di ritorno dal Mondiale del Qatar la musica è sembrata non essere più la stessa: Vlasic non ha più trovato la via del gol e un infortunio alla coscia lo ha costretto a saltare qualche partita di troppo. Il bilancio complessivo è di 4 gol e 2 assist con la maglia del Toro.

Miranchuk, subito il gol poi l’infortunio

Discorso simile per Miranchuk, andato a segno contro il Monza nella prima giornata di Serie A. L’ucraino si è poi infortunato al bicipite femorale e ha saltato le successive 6 partite. Al rientro dai problemi fisici è stato però più costante del serbo, giocando una grande seconda parte di stagione. Al momento sono 4 i gol messi a segno dall’ucraino, oltre ai 5 assist realizzati per i compagni. Insomma, manca poco al termine del campionato: i riscatti di Vlasic e Miranchuk passeranno inevitabilmente dalle loro prestazioni.