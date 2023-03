Calciomercato Torino / Vagnati è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione: primi sondaggi per Fullkrug del Werder Brema

Niclas Fullkrug: è lui il sogno di Davide Vagnati per rinforzare l’attacco del Torino nella prossima stagione. Mancano ancora diversi mesi all’apertura della sessione estiva di calciomercato ma il dt granata vuole portarsi avanti perché sa bene che sul centravanti tedesco la concorrenza è destinata ad aumentare, soprattutto che a suon di gol si sta prendendo il posto di attaccante titolare nella Germania.

Calciomercato, Torino su Fullkrug

Non è più giovanissimo (ha 30 anni esatti) ed è di proprietà del Werder Brema: Fullkrug è una classica prima punta, alta e forte fisicamente. In questa stagione in Bundesliga ha già messo a segno 15 reti ma a impressionare sono i suoi numeri in Nazionale: sei partite giocate e altrettanti gol. Al Mondiale in Qatar da subentrato ha realizzato l’1-1 contro la Spagna ed è poi andato a segno nel successivo match vinto per 4-2 contro il Costa Rica. Ha invece giocato titolare le amichevoli di questi giorni contro il Perù e il Belgio e in entrambe è andato in rete (contro la nazionale sudamericana ha segnato addirittura una doppietta). Fullkrug è certamente un attuante con un buon fiuto per il gol e il Torino farà un tentativo per averlo.