Calciomercato Torino / L’esterno austriaco ha lasciato il procuratore Max Hagmayer per passare alla scuderia di Gordon Stipic

“Mancano 11 partite, nelle quali il giudizio può cambiare perché le prestazioni orientano le decisioni. Però il valore oggettivo dei giocatori ormai lo conosciamo” ha dichiarato Davide Vagnati parlando dei giocatori in prestito che il Torino ha la possibilità di riscattare. E tra questi c’è anche Valentino Lazaro. Il valore oggettivo dell’esterno austriaco, per usare gli stessi termini utilizzati dal direttore tecnico, è noto a tutti: è un giocatore che nella sua prima esperienza in Italia, all’Inter, aveva faticato ma che al Torino ha dimostrato di poter essere importante. Prima dell’infortunio al ginocchio che da alcuni mesi lo sta tenendo ai box, Juric lo ha impiegato sia sulla fascia destra che su quella sinistra, affidandogli anche l’incarico di battere calci d’angolo e punizione indirette. Da tempo il Torino ha cominciato a parlare con l’Inter per il futuro del giocatore ma ora c’è una novità: Lazaro ha cambiato agente e ora nella trattativa ci sarà un nuovo interlocutore con cui discutere.

Calciomercato Torino: per Lazaro si tratta con l’Inter

L’esterno austriaco ha infatti lasciato Max Hagmayer e a curare i suoi interessi ora è la Unique Sports Group, agenzia che cura gli interessi anche di altri calciatori della serie A, come Hirving Lozano, Hakan Calhanoglu e Malick Thiaw. A vertici dell’agenzia c’è Gordon Stipic, procuratore che Davide Vagnati conosce bene e con cui un anni fa aveva parlato anche della possibilità che Thiaw si trasferisse sotto la Mole, prima del suo passaggio al Milan e dell’arrivo di Perr Schuurs in granata. Nonostante il cambio di procuratore, la strategia del Torino per Lazaro non è cambiata: l’obiettivo della società granata è quello di riuscire a ottenere un rinnovo del prestito, per rimandare eventualmente di un anno l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. Convincere l’Inter ad accettare questa ipotesi non sarà però semplice.