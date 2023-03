Calciomercato Torino / Il difensore può essere riscattato per sostituire Djidji, in scadenza ma con rinnovo lontano

C’è chi viene e c’è chi va e lo sa bene il Torino, che si prepara a ciò che lo attende nella prossima sessione di mercato. Tra i giocatori su cui c’è da lavorare, ce ne sono due in particolare con situazioni diametralmente opposte: uno a caccia del rinnovo, l’altro tra i potenziali partenti. Si tratta di Andrew Geavillon e Koffi Djidji. Il primo, arrivato a gennaio e visto poco in campo, può diventare di diritto il sostituto naturale dell’ex Crotone, ancora in dubbio sul rinnovo.

Calciomercato Torino: Gravillon ha conquistato Juric

Arrivato per sostituire l’infortunato Zima, Gravillon non ci ha messo molto a ritagliarsi un suo spazio e se n’è accorto anche Juric, che da subito lo ha identificato come il sostituto perfetto per Djidji, cottolinenando che possa raggiungere i suoi livelli. Sufficientemente convincente in particolare nelle ultime due prestazioni contro Lecce e Napoli, dove è stato inserito nell’11 titolare, è pronto a dare continuità con un obiettivo da raggiungre: il riscatto.

Gravillon, riscatto alla portata dei granata

Fissato a 3,5 milioni, è una cifra abbordabile per il club granata che, nell’attesa di recuperare Zima, si prepara alla possibilità di perdere l’ormai veterano Djidji. L’ex Nantes è infatti in scadenza di contratto e il rinnovo sembra lontano, nonostante le pressioni di Juric per convincerlo a restare. Avere il suo potenziale sostituto già in casa, faciliterebbe la situazione, anche sul fronte esperienza: Gravillon ne avrà accumulata un po’ a fine prestito, ma soprattutto sarà già stato educato al calcio del tecnico croato, che sembra propenso a puntare concretamente su di lui.