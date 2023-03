Il portiere granata a fine stagione si ritroverà con un solo anno di contratto: non si vuole ripetere l’errore commesso con Belotti

Con la stagione che prosegue, continunano anche i pensieri sul fronte mercato per il Torino, che vuole evitare altri casi come quello di Belotti. Tra i giocatori in scadenza nel club granata c’è un nome che spicca: quello di Vanja Milinkovic-Savic. Il portierone serbo ha infatti un contratto che lo lega al club fino al 2024 e gli resta poco ancora prima di dover decidere cosa ne sarà del suo futuro. Le tinte dovrebbero però essere ancora granata, almeno sulla carta.

Toro, accordo vicino con il portierone

Vagnati e l’entourage del “Donnarumma serbo” dovrebbero infatti aver trovato un accordo sufficientemente convincente a prolungare il legame tra le parti ancora per due anni. Il 2026 è il nuovo anno di termine proposto dal Torino già ad ottobre, in vista del primo incontro che non ha però portato ai risultati sperati. La speranza è ora quindi di chiudere al più presto ed evitare di attendere giugno, o la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente.

Milinkovic-Savic, piena fiducia da Juric

Entrato tra gli intoccabili di Juric, Vanja Milinkovic-Savic non ha fatto rimpiangere i suoi predecessori. È infatti cresciuto molto rispetto alla scorsa stagione, trasformandosi in uno dei capisaldi di questo Toro. Con 7 cleansheet all’attivo e presente in tutte le partite di campionato, si è cponquistato un posto da titolare anche in Nazionale, trovando la spinta giusta per migliorare sempre. Lo sa bene il tecnico granata, che difficilmente accetterà di privarsene.