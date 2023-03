Calciomercato Torino / Punta classe ’94, secondo la Bild c’è la squadra granata sulla tracce di Marvin Ducksch

Attaccante classe ’94 di proprietà del Werder Brema: Marvin Ducksch, secondo la Bild, sarebbe finito nel mirino del Torino. Nel massimo campionato tedesco ha realizzato otto gol mettendo in fila 25 presenze: nelle ultime quattro gare è andato a segno quattro volte, realizzando la prima doppietta personale in questo campionato, quella contro il Borussia Monchengladbach il 17 marzo.

Il contratto di Ducksch col Werder Brema

Il suo contratto con la società tedesca scadrà il 30 giugno del 2024: questo vuol dire che la prossima estate il suo club dovrà decidere se rinnovare l’accordo con Ducksch o lasciarlo partire, per non iniziare la stagione con un giocatore in scadenza e quindi futuro parametro zero. Una condizione da cui il Torino potrebbe trarre vantaggio.