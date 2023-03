Calciomercato Torino / Juric vorrebbe la conferma dei due trequartisti, con West Ham e Atalanta si cercheranno strade alternative al riscatto

Da settimane ormai Juric sta ripetendo un concetto chiaro e tondo: resterà al Torino e rinnoverà il proprio contratto solamente se vedrà un concreto impegno della società ad alzare l’asticella per poter realmente lottare per un posto in Europa. Non basteranno le parole e le promesse, serviranno i fatti. Per farla breve servirà una conferma degli elementi più importanti della rosa a sua disposizione, non ha intenzione di assistere a un’altra rivoluzione come accaduto la scorsa estate quando, per un motivo o per un altro, andarono via ben sette titolari (o comunque giocatori che giocavano sempre): Belotti a parametro zero, Bremer ceduto per fare cassa, Pobega rientrato al Milan, Praet, Brekalo, Mandragora e Pjaca non furono riscattati. Dello zoccolo duro del Torino che vorrebbe Juric dovrebbero fare parte anche Vlasic e Miranchuk ma i loro riscatti non sono affatto scontati.

Cairo: “Sono ambizioso ma va considerato ciò che si può fare”

“Sono più che ambizioso, altrimenti da zero non sarei diventato il primo editore italiano. Da parte mia c’è quindi tutta la voglia di far bene e seguire la spinta di Juric, che poi è la mia. Poi va anche considerato cosa si può fare, il mondo del calcio è in una fase difficile” ha dichiarato Cairo, che ha voluto mettere il punto sulla difficoltà economiche che il settore sta attraversando. Per prendere a titolo definitivo sia Vlasic che Miranchuk il presidente del Torino dovrebbe sborsare in totale 27 milioni (15 per il croato, 12 per il russo), poi bisogna considerare che ci saranno i riscatti obbligatori di Ilic e Radonjic da onorare, oltre a quelli di Lazaro, Gravillon e Vieira da valutare. Per trattenere Vlasic e Miranchuk (ma lo stesso discorso vale anche per Lazaro) si cercheranno quindi strade alternative, come il rinnovo del prestito per rimandare di un anno l’acquisto a titolo definitivo di almeno uno dei due o uno sconto sulle cifre pattuite lo scorso agosto. Piste non semplici da percorrere ma che Vagnati nelle prossime settimane si metterà al lavoro per cercare di trovare un accordo con il West Ham e con l’Atalanta.