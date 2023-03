Il Toro ha un’opzione di due anni da esercitare: le prestazioni di Karamoh spingono verso la permanenza

Molti sicuramente si ricorderanno che nelle ultime ore dell’ultima sessione di calciomercato estivo in casa Toro c’era attesa per il ritorno in granata di Dennis Praet, ma una volta sfumata la trattativa che avrebbe riportato il belga a lavorare con Ivan Juric, il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati ha piazzato un colpo a sorpresa, ovvero ha preso dal Parma Yann Karamoh. Dunque, l’attaccante classe 1998 è arrivato all’ombra della Mole non nelle migliori condizioni possibili. È infatti arrivato a campionato iniziato, per di più in un altro campionato rispetto a quello nel quale il giocatore franco-ivoriano pensava di dover giocare, in una condizione fisica non delle migliori. Il numero 7 granata, senza fare tante parole, si è messo a lavorare duramente fin dal primo giorno in cui ha varcato i cancelli del Filadelfia, sapendo aspettare il suo momento. E ora la positività, la sua pazienza e la sua dedizione al lavoro, lo stanno ripagando alla grande, tanto che il patron granata Urbano Cairo e Vagnati stanno iniziando a pensare di esercitare l’opzione biennale di rinnovo dell’accordo annuale che è stato stipulato la scorsa estate. Tutto questo proprio perché Karamoh sta dimostrando di essere una pedina veramente importante nello scacchiere di Juric e la dirigenza granata non vuole perdere un giocatore valido, che si sta dimostrando tra i più importanti.

Karamoh: due gol pesantissimi contro Udinese e Bologna

La dirigenza granata sa benissimo che se vuole convincere Juric a rimanere in granata dovrà blindare tutti i pezzi pregiati, in modo da non dover ripartire quasi da zero ancora una volta. Anche per questo motivo Vagnati ha iniziato a prendere i primi contatti con Bruno Skropeta, l’agente di Karamoh, con l’obiettivo di incominciare a parlare di futuro, proprio perché in giro si è iniziato a parlare delle doti del numero 7 del Toro che sta trovando la via del gol con una certa continuità. Due sono le reti fondamentali messe a segno dall’attaccante ex Parma fin qui, ovvero quelle segnate contro l’Udinese e il Bologna. Gol che hanno permesso a Rodriguez e compagni di ottenere due vittorie fondamentali per continuare a mantenere vive le speranze di raggiungere l’Europa. Un obiettivo senza alcuna ombra di dubbio difficile quello dei granata, ma sicuramente non impossibile e con un Karamoh così si può certamente continuare a sognare.