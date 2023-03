Calciomercato Torino / Tra gli spettatori di Monza-Empoli c’erano anche Vagnati e Moretti: tra gli osservati anche il terzino sinistro

C’erano due spettatori d’eccezione ieri pomeriggio sugli spalti dell’U-Power Stadium ad assistere a Monza-Empoli: Davide Vagnati e Emiliano Moretti. Non hanno certo bisogno di presentazioni: il primo è il direttore tecnico del Torino il secondo è il suo braccio destro. Che ci facevano a vedere la partita tra la squadra brianzola e quella toscana è presto detto: gli occhi dei due uomini mercato granata erano puntati su Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000 che nell’ultimo anno a mezzo si è messo in luce nella fila dell’Empoli.

Questa è la sua ultima stagione in forza agli azzurri, in estate cambierà squadra. Lo ha annunciato pochi giorni fa il suo procuratore, Mario Giuffredi, in un’intervista: “Questa sarà la sua ultima stagione con l’Empoli. Potevamo già andare via questa estate, il suo percorso nel club è finito ed è giusto che il calciatore possa ambire a qualcosa di più importante”. Parole che sono subito arrivate alle orecchie dei vari uomini mercato delle squadre di Serie A tra le quali anche il Torino. Parisi è un giocatore molto promettente, bravo in fase difensiva ma che si fa vedere anche spesso in avanti e quest’anno è già andato a segno per due volte. Non c’è ancora una trattativa con l’Empoli ma il Torino ha iniziato a seguirlo per capire se ci potranno essere, nei prossimi mesi, dei margini per iniziare a parlare sul serio con la società toscana del terzino.