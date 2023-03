Il d.t. granata Vagnati lavora a un altro rinnovo di contratto di uno dei giovani granata più cercati sul mercato

Un annuncio che senza alcuna ombra di dubbio avrà fatto molto piacere ai tifosi granata: il rinnovo di Gineitis. Il club è riuscito a blindare un giovane talento che sotto l’ala protettiva di Ivan Juric ha iniziato un importante percorso di crescita e lo sta portando avanti. Così come ha fatto Michel Adopo, altro talento che come Gineitis, o meglio dire prima di Gineitis, è riuscito a fare il salto dalla Primavera granata alla prima squadra. Il centrocampista francese di origini ivoriane è il prossimo giocatore al quale punta a strappare un sì il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati per il prolungamento del contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Convincere il numero 21 granata a firmare per il rinnovo di contratto non sarà affatto semplice. Bisognerà presentargli un progetto importante e ambizioso, un progetto nel quale possa sentirsi tra i protagonisti e questo la dirigenza granata lo sa.

Il procuratore di Adopo a gennaio aveva detto: “Stiamo parlando per il rinnovo”

Per il momento però il presidente Urbano Cairo e il d.t. Vagnati non sono ancora riusciti a convincere Adopo a prolungare il suo contratto con il Toro, nonostante il dialogo tra le due parti stia andando avanti già da diverso tempo. A testimoniarlo anche le parole di Yvan Le Méé, il procuratore del centrocampista classe 2000, che a metà gennaio ha dichiarato: “Parliamo con il Torino da qualche mese. Ci troviamo molto bene qui, i rapporti con l’allenatore e con la società sono bellissimi. L’intenzione è di andare avanti insieme, ma vorremmo anche la certezza che Michel possa avere spazio, perché è fondamentale per un giovane per raggiungere il massimo livello“. Ora però il tempo stringe e il Toro dovrà accelerare nella trattativa anche per evitare brutte sorprese. Intanto Adopo deve rimanere concentrato sul campo e sulla partita contro il Bologna.