Adesso è ufficiale: il centrocampista lituano classe 2004 Gineitis ha rinnovato il contratto con il Torino fino al 2026

Gvidas Gineitis, centrocampista del Torino, ha rinnovato il suo contratto con i granata fino al 2026. Buone notizie dunque quelle che arrivano in casa Toro, per un giovane molto promettente. Inizialmente il lituano ha iniziato la stagione con Scurto in Primavera, ma poi data la mancanza di centrocampisti mancini è stato aggregato con Ivan Juric in prima squadra. Ha esordito contro il Milan a San Siro in Serie A ed è ancora tutto da scoprire, ma promette molto bene.