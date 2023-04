Sempre meno spazio per l’esterno granata, chiuso da Rodriguez e ora anche Lazaro è tornato dopo l’infortunio

Nella stagione del Torino, che si sta rivelando piuttosto mediocre, ci sono alcuni giocatori che hanno deluso le aspettative. Ivan Juric in conferenza stampa ha afferamato “La nostra realtà è questa, lo penso sin dall’inizio”. Contro la Roma, è arrivata l’undicesima sconfitta in stagione e Mergim Vojvoda non ha giocato nemmeno un minuto. Quella dell’esterno numero 27 in granata, è stata di fatto una parabola discendente. Adesso sulla sinistra gioca Ricardo Rodriguez, a destra c’è Singo e Valentino Lazaro è appena rientrato dal lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per mesi. Sempre meno spazio per Vojvoda in questa stagione, che dopo la scorsa doveva essere quella della conferma.

I numeri e la discontinuità

Il classe 1995 è scivolato in fondo alle gerarchie e la continuità è mancata in questa stagione. Per lui in totale 25 partite tra campionato e Coppa Italia, con 5 assist e 3 cartellini gialli. Arrivato nell’estate del 2020 dallo Standard Liegi per 5,20 milioni di euro, ha faticato nella sua prima stagione in Italia, sotto la guida di Giampaolo e Nicola. Il primo anno con Juric però è stato la svolta: il tecnico croato lo ha spostato a sinistra e ha fatto una stagione che nessuno si sarebbe aspettato. Il contratto scade nel 2024 e questo doveva essere l’anno della consacrazione, ma non si è rivelato tale. Era partito anche bene, ma dopo la sostituzione avvenuta al 30′ contro la Roma all’andata, non si è più ripreso. Contro la Roma non è nemmeno entrato in campo e nelle ultime 6 gare è partito titolare solo una volta, contro il Napoli, per essere sostituito dopo 54 minuti. Il ragazzo sembra aver perso fiducia e tanto dipenderà da lui, ma riprendersi il posto adesso non è facile, a 9 partite dal termine del campionato.