Le parole di Ivan Juric dopo la sconfitta del suo Torino per 0-1 contro la Roma di José Mourinho nella 29^ giornata

Al termine di Torino-Roma, partita persa per 0-1, Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole al termine della sconfitta. “Abbiamo regalato subito un gol, come contro il Napoli. Poi abbiamo avuto qualche palla gol. I regali si pagano, è giusto che sia così. La nostra realtà è questa ed è quello che penso dall’inizio, la squadra sta facendo bene, certo che si vuole fare di più e meglio ma siamo lì, mancano ancora nove partite, dobbiamo avere più fame”. Sui calci piazzati: “Li battiamo male, siamo messi male su quello. Subiamo anche troppi gol così, non riusciamo a migliorare”.

Sulle scelte di formazione

Su Gineitis: “In questo momento lo vedo meglio degli altri”, ha detto sulla scelta di schierare l’ex Primavera dal primo minuto. Su Vlasic: “Secondo me è entrato anche bene, ha fatto cose giuste, come concetto non è qualcosa che si farà a lungo termine”.

“Quando si alza il livello fisico, strutturale, parlo non solo di altezza ma pure di gambe, allora il nostro livello si abbassa. Riusciamo a sviluppare il gioco in certe situazioni però come caratteristiche di giocatori quando si alza il livello fisico, i miei patiscono”, ha spiegato Juric. “Quando poi domini come col Sassuolo, pareggiando solo alla fine, è perché l’avversario è di quel tipo, te lo permette”.

Sanabria e Pellegri

“Sanabria? Non ha fatto bene, no. Pellegri ha caratteristiche da giocatore, quella forza fisica, quella gamba, che ti permette di reggere contrasti. Oggi è entrato bene, può migliorare ma ha avuto un’occasione, ha fatto bene altre cose”.

La zona grigia e Belotti

“Pensavo che Belotti giocasse, ci siamo salutati con amore, quello che abbiamo l’uno verso l’altro”, ha detto del Gallo.