Ricardo Rodriguez commenta così la sconfitta del Torino contro la Roma maturata al Grande Torino

A commentare il ko con la Roma è Ricardo Rodriguez, il capitano della squadra: “Peccato aver perso, loro non hanno fatto tanto, hanno sbagliato qualcosina e hanno fatto quel gol su rigore. Potevamo fare anche noi un gol e sarebbe uscito un pari che avrebbe accontentato tutti”. Sulle occasioni: “Ci ho provato sì, ma devo farlo di più, lavoriamo sempre forte in settimana”. Sull’intesa con Radonjic: “Radonjic, deve ancora crescere, ma io so cosa devo fare con lui, devo parlare tanto con lui e poi quando lo vedo da solo devo dargli la palla per fargli puntare l’uomo perché è questa la sua forza. Imn campo stiamo bene insieme”.

Rodriguez: “Gioco dove vuole Juric”

In difesa o sulla fascia, lo svizzero sembra sempre a suo agio: “Mi piace giocare sulla fascia, io gioco dove vuole il mister e cerco di fare del mio meglio, l’ho fatto anche in altre squadre, posso fare tutto”, ha spiegato. Sul finale di campionato: “Proviamo a vincere tante partite, dobbiamo lavorare bene e fare punti, speriamo che anche la fortuna ci aiuti”.