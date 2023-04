L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha così commentato a fine partita la partita vinta contro il Torino

Al termine della partita, José Mourinho ha così commentato la vittoria della sua Roma contro il Torino: “Cosa mi è piaciuto di più stasera? I punti presi. Questo è lo sport, che sia individuale o di squadra l’obiettivo è vincere. Siamo risultatisti tutti, perché tutti vogliamo vincere. Se mi chiedete se preferisco vincere 1-0 o 5-0 certo che dico 5-0. Ma la cosa che mi è piaciuta di più è vincere la partita, l’1-0 non ti dà mai tranquillità ma vincere contro il Torino è molto difficile e noi lo abbiamo fatto, questo è importante”.

Sulle scelte di formazione

“Perché non ha giocato Abraham titolare? Perché il Torino è una delle squadre più forti nel difendere a uomo, tutti i giocatori sono allenati benissimo in questo. Se gli dai un giocatore di riferimento è più facile per loro, se gli metti un giocatore più mobile è più difficile. E’ vero che abbiamo segnato solo un gol su rigore, ma siamo contenti di quanto fatto”.

Sulla difesa

“Mi fa piacere difendere bene e non prendere gol. Ne abbiamo presi 4 a Udine, 4 con il Sassuolo, questo non mi piace. Se però facciamo una partita orribile dal punto di vista difensivo ma facciamo 4 o 5 gol è fantastico. Al Real Madrid avevo fatto il record di gol segnati con Ronaldo, Higuain, Benzema, Di Maria. Bisogna adattarsi ai punti forti della tua squadra. Mi fa piacere per Rui Patricio non aver preso gol”.

Mourinho ha poi risposto alle critiche di Cassano

“Noi umili? Mi piace questa frase. Le critiche di Cassano? Lui si diverte, ha giocato in tre squadre che ho allenato io. Al Real però lo ricordano per la giacca con cui si è presentato, alla Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell’Inter non ha vinto neanche la Coppa Lombardia. Lui avrà un problema con me, io non ho problemi con lui. L’unica cosa che gli devo dire è di fare attenzione, che ogni tanto poi incontra un Marko Livaja…”

Su Belotti

“Ho spiegato a Belotti i motivi per cui non ha giocato e la sua risposta è l’unica che mi interessa ed è stata che la Roma ha vinto. Questa è stata la risposta di Belotti. La spiegazione della scelta rimane tra noi”.