Sintesi e commento di Torino-Roma, sfida valida per la ventinovesima giornata di campionato: Schuurs commette il fallo da rigore

Un paio di sorprese nello schieramento del Toro: Juric rinuncia a Linetty in favore di Gineitis e a Vlasic, che si accomoda in panchina. Così come in panchina va Belotti, il grande e atteso ex della partita, a cui la Maratona dedica uno striscione ironico. Nemmeno dieci minuti e la Roma è già avanti: Schuurs “para” una conclusione di Zalewski e il direttore di gara concede un calcio di rigore che Dybala trasforma. La partita prende così da subito una piega diversa e il Torino si ritrova a rincorrere. I granata si affidano a Radonjic che sembra essere anche oggi in palla come negli ultimi due match. Conclusione del serbo dalla distanza che trova però la parata di Rui Patricio, tentativo dalla parte opposta di Wijnaldum con palla che finisce sopra la traversa. Al 28′ gran botta da fuori di Ricci ma Smalling fa scudo ed evita il peggio. Dalla parte opposta ci prova Cristante, con tiro deviato in corner. I ritmi, già altissimi, si abbassano ulteriormente, tanto che si va al riposo senza che da segnalare ci siano altre occasioni.