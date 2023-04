La Curva Maratona ha accolto con fischi, cori contro e uno striscione di contestazione l’ex capitano Andrea Belotti

Chi si domandava come sarebbe stato accolto Andrea Belotti alla prima da avversario al Grande Torino ha avuto una risposta: fischi, cori di contestazione e uno striscione. Alla lettura della formazione della Roma erano arrivati i primi fischi, poi al momento del calcio d’inizio la Maratona ha esposto uno striscione con scritto: “Non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare”. Subito dopo il coro: “Gobbo di m…, sei solo un solo gobbo di m…”. La Maratona non ha perdonato all’ex capitano le modalità dell’addio e quel rigore che ha voluto battere a tutti i costi all’andata.