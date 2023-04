Nella partita di questa sera contro la Roma Wilfred Singo potrebbe centrale la sua centesima partita con la maglia del Torino

Stasera alle 18.30 andrà in scena Torino-Roma. Una partita importantissima per la classifica e per l’andamento della stagione, infatti sia i granata che i giallorossi vincendo questa partita potrebbero puntare a piazzamenti importanti. La squadra della capitale cerca il posto in Champions League mentre il Toro cerca di rialzare la testa dopo la sconfitta contro il Napoli e il pareggio con il Sassuolo per cercare di puntare ad un piazzamento europeo. In questa partita però, indipendentemente dal risultato, Wilfred Singo taglierà un traguardo molto importante e non comune, specialmente a soli 22 anni; il numero 17 dei granata, se scenderà in campo come sembra immaginabile, taglierà il traguardo delle 100 partite con la maglia granata. L’esterno destro della Costa d’Avorio infatti, nonostante la giovane età, ha convinto già diversi allenatori del suo grande valore e delle sue incredibili qualità fisiche e tecniche. Nelle sue 99 partite con la maglia granata Singo è riuscito a segnare 7 gol e a fornire 9 assist.

Singo con Juric rendimento buono ma un po’ incostante

Ivan Juric appena arrivato sotto la Mole ha subito fatto capire che il numero 17 sarebbe stato al centro del suo progetto per cercare di trasformare il Toro e portarlo dalla lotta salvezza fino a lottare per un posto in Europa. Puntare sui giovani è sempre stata una caratteristica del tecnico croato. Il giovane esterno destro ha dimostrato di poter essere, nonostante l’età, già un giocatore fondamentale e decisivo. La scorsa stagione in particolare il giocatore granata ha giocato 35 partite in Serie A, trovando la rete 3 volte e servendo 4 assist per i compagni. L’inizio di questa stagione non è andato come previsto e Singo si è un po’ perso, non riuscendo più a ripetere le prestazioni della stagione scorsa. Tuttavia il numero 17 è andato migliorando con il procedere dell’anno. In questa stagione il numero 17 ha giocato 22 partite mettendo a segno 2 gol e fornendo 1 assist. Il principale problema di Stephane Signo è che non ha una grande continuità, infatti è stato in grado di offrire prestazioni di livello altissimo e prestazioni di livello invece decisamente inferiore.