I precedenti nella storia di Torino-Roma in campionato: in casa per i granata bilancio positivo contro i giallorossi

La squadra di Ivan Juric avrà di fronte oggi i giallorossi di Mourinho, lanciatissimi nella corsa alla Champions League. I precedenti in Serie A in casa tra le due squadre sorridono ai granata. Torino-Roma in Serie A si è giocata ben 78 volte. Il bilancio è il seguente: 34 vittorie per il Toro, 27 pareggi e 17 sconfitte. 118 gol fatti e 77 subiti. In questo momento fare punti contro la Roma di José Mourinho non sarà facile.

1975/1976: un successo firmato Graziani

L’anno dell’ultimo scudetto, Torino-Roma è terminata con il risultato di 1-0. La partita si è giocata il 21 marzo del 1976 e valeva come 22^ giornata di campionato. A decidere fu la rete di Graziani al minuto 32. L’allenatore dei granata era Gigi Radice mentre quello della Roma Liedholm: all’andata era finita 1-1. Partita giocata con furbizia dal Toro, che poi sarebbe diventato Campione d’Italia.

2016/2017: una giornata di festa con Mihajlovic

Stagione 2016/2017, 25 settembre 2016, ore 12:30: Torino-Roma 3-1. Nella 6^ giornata di campionato, il Torino di Sinisa Mihajlovic supera la Roma di Luciano Spalletti con una prestaziomne super. Di fronte a uno stadio gremito, a decidere furono la rete di Belotti (8′) e la doppietta di Iago Falque (52′ rigore e 65′). Inutile la marctura numero 250 di Totti in Serie A, su rigore al minuto 55.

2020/2021: una vittoria a porte chiuse

Vittoria fondamentale per la salvezza quella del 18 aprile 2021. Giocata a porte chiuse per il Covid, Torino-Roma termina 3-1. La squadra di Davide Nicola batte quella di Paulo Fonseca, che in settimana aveva giocato in Europa contro l’Ajax. Nel primo tempo i granata sono sotto: partita sbloccata da Borja Mayoral al 3′. Nel secondo tempo arriva la reazione e partita ribaltata con le reti di Sanabria (57′), Zaza (71′) e Rincon (92′).