Sabato all’Olimpico Grande Torino arriva la Roma: la squadra di Mourinho è in piena lotta per la Champions League

Dopo il pareggio contro il Sassuolo in trasferta, il Torino torna in campo e nella 29^ giornata di Serie A affronterà la Roma. Appuntamento sabato 8 aprile alle ore 18:30, allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Roma. Partita complicata per i granata, che affronteranno una squadra in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Andrea Belotti, dopo l’esperienza al Toro, tornerà a Torino per la prima volta da avversario. La squadra allenata da Josè Mourinho è in linea con gli obbiettivi stagionali, ma avrebbe potuto fare qualcosa di più.

La stagione della Roma

Attualmente in campionato la Roma si trova al quinto posto a 50 punti, a pari merito con l’Inter quarto. Sopra in classifica ci sono Milan (51), Lazio (55) e Napoli (71). I punti accomulati sono il frutto di 15 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. 38 gol fatti e 26 gol subiti in 28 partite. In Coppa Italia i giallorossi sono usciti ai quarti di finale contro la Cremonese. In Europa League invece, dopo la vittoria della Conference League nella scorsa stagione, sono arrivati ai quarti di finale: gli avversari saranno gli olandesi del Feynoord. Considerando gli investimenti estivi, forse ci si aspettava di meglio in campionato e soprattutto in Coppa Italia.

I giocatori della Roma

La stella della squadra è una: Paulo Dybala. Senza il fantasista ex Juventus in campo, la squadra fa fatica a trovare spunti in attacco. Alcuni giocatori però stanno disputando un stagione sottotono. Su tutti il numero 9, Tammy Abraham, che ha messo a segno solo sei reti fino ad ora in campionato. Belotti non ha ancora segnato in Serie A e Pellegrini non è stato decisivo come sempre. D’altro canto la difesa, formata da Mancini, Smalling e Ibanez si è dimostrata più solida dello scorso anno.