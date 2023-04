Sono state rese ufficiali le decisioni del Giudice sportivo dopo la 29^ giornata: Perr Schuurs salterà Torino-Salernitana

La 29^ giornata di campionato è giunta al termine e come di consueto, sono state rese note le decisioni del Giudice sportivo. Nella prossima gara, il Torino affronterà in casa la Salernitana. Perr Schuurs e Lassana Coulibaly, ammoniti in questo turno, non faranno parte della partita. Entrano in diffida: Vanja Milinkovic-Savic (Torino), Maxime Lopez (Sassuolo), Tomori (Milan), Cuadrado (Juventus), Gendrey (Lecce), Satriano (Empoli) e Zappacosta (Atalanta). Anche i tecnici Vincenzo Italiano (Fiorentina) e Dejan Stankovic (Sampdoria) sono entrati in diffida. Di seguito tutti gli squalificati.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 29^ giornata

Calciatori espulsi: nessuno Calciatori non espulsi Una giornata a: Schuurs (Torino), Coulibaly (Salernitana), Bastoni (Spezia), Bianchetti (Cremonese), Alex Sandro (Juventus), Magnani (Verona), Ndombelè (Napoli), Orsolini (Bologna), Veloso (Verona).