Le designazioni arbitrali della 30ª giornata di Serie A: Torino-Salernitana affidata ad Aureliano con Maresca al VAR

La Figc ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. A Torino arbitrerà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, che sarà aiutato dagli assistenti Capaldo e Dei Giudici. Il quarto uomo sarà Perenzoni, mentre al VAR ci sarà Maresca con Muto come AVAR. Di seguito tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 30ª giornata di Serie A.

Le designazioni della 30ª giornata

CREMONESE – EMPOLI Venerdì 14/04 h. 18.30

ZUFFERLI

PALERMO – MOKHTAR

IV: ORSATO

VAR: DI MARTINO

AVAR: DI BELLO

SPEZIA – LAZIO Venerdì 14/04 h. 20.45

IRRATI

BRESMES – SCARPA

IV: SANTORO

VAR: DI PAOLO

AVAR: AYROLDI

BOLOGNA – MILAN Sabato 15/04 h. 15.00

MASSA

COLAROSSI – DEL GIOVANE

IV: COLOMBO

VAR: DI BELLO

AVAR: LONGO S.

NAPOLI – H. VERONA Sabato 15/04 h. 18.00

LA PENNA

ROCCA – CIPRIANI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: ABISSO

INTER – MONZA Sabato 15/04 h. 20.45

PAIRETTO

VECCHI – ROSSI M.

IV: RUTELLA

VAR: VALERI

AVAR: PAGANESSI

LECCE – SAMPDORIA h. 12.30

MARIANI

BINDONI – LO CICERO

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BARONI

TORINO – SALERNITANA h. 15.00

AURELIANO

CAPALDO – DEI GIUDICI

IV: PERENZONI

VAR: MARESCA

AVAR: MUTO

SASSUOLO – JUVENTUS h. 18.00

RAPUANO

TEGONI – DI MONTE

IV: MERAVIGLIA

VAR: MARINI

AVAR: ABISSO

ROMA – UDINESE h. 20.45

GIUA

PRETI – LOMBARDO

IV: SACCHI

VAR: BANTI

AVAR: MANGANIELLO

FIORENTINA – ATALANTA Lunedì 17/04 h. 20.45

GUIDA

MONDIN – MASSARA

IV: FELICIANI

VAR: FABBRI

AVAR: MANGANIELLO