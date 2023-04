Dopo aver ospitato la Roma il Torino ospiterà all’Olimpico Grande Torino anche la Salernitana guidata da Paulo Sousa

Dopo aver giocato contro la squadra di Mourinho i granata guidati da Juric dovranno affrontare un’altra squadra allenata da un portoghese: la Salernitana di Paulo Sousa. La squadra campana dopo la salvezza raggiunta la scorsa stagione sta conducendo un campionato piuttosto tranquillo, essendo al 15esimo posto con 29 punti. I granata tecnicamente sono di sicuro superiori, ma bisogna fare molta attenzione e non sottovalutare una squadra che in questa stagione è riuscita a fare mal anche alle grandi come, nella scorsa giornata il pareggio contro l’Inter, quello per 1-1 con il Milan e la vittoria per 1-3 contro la Lazio. Nel precedente incontro in questa stagione i campani erano riusciti a conquistare un punto anche contro i granata. Sicuramente la Salernitana sarà un’avversaria molto insidiosa per il Toro e bisognerà preparare bene la partita in modo da non lasciare nulla al caso.

All’andata le parate incredibili di Ochoa

Sicuramente la Salernitana non ha una squadra che sulla carta possa competere con le big della Serie A, tuttavia alcuni dei suoi giocatori sono in grado di sfornare prestazioni ottime. Uno dei giocatori più importanti della compagnie campana è sicuramente Ochoa: il portiere messicano arrivato dopo l’ultimo Mondiale ha subito messo in mostra le sue grandi qualità facendo parate incredibili in quasi ogni partita, per esempio contro il MIilan e anche con il Torino. Un altro giocatore importante è sicuramente Pasquale Mazzocchi. Il difensore si è infortunato ma potrebbe essere tra i convocati, addirittura tra i titolari, proprio in occasione di Torino-Salernitana. Nel settore di centrocampo sono stati 3 i giocatori più importanti per la Salernitana fino ad ora. Impossibile non citare Antonio Candreva che in questa stagione ha già segnato 4 gol e fornito 3 assist ai compagni. Molto importante anche Vilenha che ha messo a segno ben 3 gol, di cui uno proprio contro il Torino, e fornito un assist. Infine Coubaly è stato un giocatore chiave con 26 presenze, 2 centri e 2 assist. Il centrocampista di Paulo Sousa però salterà la sfida contro la squadra piemontese a causa del giallo preso contro l’Inter, visto che era già diffidato. In attacco i ragazzi di Juric dovranno fare molta attenzione a Piatek (3 gol e 2 assist), a Bonazzoli (2 gol e 2 assist), ma soprattutto a Dia che con 10 gol e 4 assist è il miglior marcatore della squadra campana.