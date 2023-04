Le designazioni arbitrali della 29^ giornata di campionato: Torino-Roma affidata a Colombo con Mazzoleni al Var

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 29^ giornata di campionato. Torino-Roma è stata affidata ad Andrea Colombo, arbitro della sezione di Como. Sarà aiutato dagli assistenti Passeri e Costanzo. Il quarto uomo sarà Mariani. Al Var invece scelto Mazzoleni, con Abbattista come Avar. Di seguito tutte le designazioni ufficiali. La giornata è in programma sabato 8 aprile, con 3 anticipi di venerdì.

Le designazioni arbitrali della 29^ giornata

SALERNITANA-INTER venerdì 07/04 ore 17:00 FABBRI BRESMES – GALETTO IV: AYROLDI VAR: NASCA AVAR: LONGO S. LECCE–NAPOLI venerdì 07/04 ore 19:00 MANGANIELLO TEGONI – VECCHI IV: CAMPLONE VAR: MARINI AVAR: CHIFFI MILAN–EMPOLI venerdì 07/04 ore 21:00 MARCENARO MONDIN – DE MEO IV: RAPUANO VAR: VALERI AVAR: DI MARTINO UDINESE–MONZA ore 12:30 MASSIMI CIPRESSA – TRINCHIERI IV: MINELLI VAR: CHIFFI AVAR: GARIGLIO FIORENTINA–SPEZIA ore 14:30 DIONISI TOLFO – GUALTIERI C. IV: MERAVIGLIA VAR: AURELIANO AVAR: MUTO ATALANTA–BOLOGNA ore 16:30 ORSATO PRETI – AFFATATO IV: GUALTIERI M. VAR: MASSA AVAR: MAGGIONI SAMPDORIA-CREMONESE ore 16:30 DOVERI CARBONE – GIALLATINI IV: MARCHETTI VAR: DI PAOLO AVAR: PAGANESSI HELLAS VERONA–SASSUOLO ore 18:30 FOURNEAU MELI – NIEDDA IV: PERENZONI VAR: DI MARTINO AVAR: VALERI TORINO–ROMA ore 18:30 COLOMBO PASSERI – COSTANZO IV: MARIANI VAR: MAZZOLENI AVAR: ABBATTISTA LAZIO–JUVENTUS ore 20:45 DI BELLO CECCONI – BERCIGLI IV: GIUA VAR: IRRATI AVAR: ZUFFERLI