Sono state rese ufficiali le decisioni del Giudice sportivo dopo la 28^ giornata: nessuno squalificato tra le fila di Torino e Roma

La 28^ giornata di campionato è giunta al termine e come di consueto, sono state rese note le decisioni del Giudice sportivo. Nella prossima gara, il Torino affronterà in casa la Roma. Non ci sarà nessuno squalificato tra i granata e i giallorossi. Sono entrati in diffida i seguenti calciatori: Frattesi (Sassuolo), Coulibaly (Salernitana), Acerbi (Inter), Bianchetti (Cremonese), Fazzini (Empoli), Lochosvhili (Cremonese) e Ikonè (Fiorentina). Di seguito gli squalificati.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 28^ giornata

Calciatori espulsi Una giornata a: Murilo (Sampdoria), Tonelli (Empoli) Calciatori non espulsi Una giornata a: Pereyra (Udinese), Amrabat (Fiorentina), Blin (Lecce), Caprari (Monza), Depaoli (Hellas Verona), Kean (Juventus), Toloi (Atalanta)