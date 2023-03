La squadra di Dionisi che si appresta ad affrontare il Toro è reduce da ben quattro successi consecutivi, i granata sono avvisati

Nella 28^ giornata di campionato sono in programma diverse partite molto interessanti e sicuramente dal risultato non scontato. Tra queste c’è il posticipo di lunedì sera, dove ad affrontarsi saranno il Sassuolo e il Toro. Una sfida che si preannuncia molto combattuta perché se da un lato c’è la squadra guidata da Ivan Juric, che vorrà assolutamente tornare ad ottenere un risultato positivo dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli capolista, dall’altro ci sono i neroverdi che stanno attraversando un periodo particolarmente favorevole. Prima della pausa per le nazionali, nelle ultime quattro partite di campionato, i neroverdi infatti hanno rimediato quattro successi che gli hanno permesso di fare un importantissimo salto in avanti in classifica, passando dalle zone basse e pericolose fino al dodicesimo posto che attualmente occupano con 36 punti raccolti fin qui. Gli emiliani sono arrivati addirittura a ritrovarsi proprio dietro al Toro e i granata hanno solamente un punto in più rispetto alla squadra con Alessio Dionisi al timone.

Attenzione anche a Berardi in gol contro Roma e Spezia

Dopo essere riusciti a battere in ordine Lecce, Cremonese, Roma e Spezia, ora è lecito che i neroverdi sognino di sorpassare il Toro in classifica. Rodriguez e compagni quindi dovranno farsi trovare pronti, perché non potranno permettersi di sbagliare se vorranno continuare a inseguire il settimo posto in classifica che a fine stagione potrebbe regalare un posto in Europa. I granata dovranno tenere assolutamente sott’occhio Domenico Berardi che, nelle ultime due partite di campionato disputate, contro Roma e Spezia, ha trovato la via del gol. Ma i granata non dovranno fare attenzione solo all’attaccante, perché il Sassuolo ha diversi giocatori di grande qualità come Armand Laurienté, Davide Frattesi e Maxime Lopez, solo per fare qualche altro esempio. Ora la squadra di Juric dovrà cercare di interrompere la striscia di risultati positivi che il Sassuolo ha raccolto a sorpresa nell’ultimo periodo.