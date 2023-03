Sono state rese ufficiali le designazioni arbitrali per la 28^ giornata di campionato: Sassuolo-Torino affidata a Pezzuto con Banti al Var

Dopo la sosta dedicata alle Nazionali, riparte il campionato e sono state comunicate le designazioni arbitrali ufficiali da parte della Lega Serie A. Nella 28^ giornata il Torino affronterà il Sassuolo in trasferta, lunedì 4 aprile alle ore 20:45. La gara sarà arbitrata da Ivano Pezzuto, fischietto della sezione di Lecce. Gli assistenti saranno Pagliardini e Longo F., con Sacchi come quarto uomo. Al Var ci sarà Banti, con Maggioni come Avar. Di seguito riportate tutte le designazioni.

Le designazioni arbitrali della 28^ giornata

CREMONESE – ATALANTA sabato 01/04 ore 15.00 MARINELLI SCATRAGLI – LAUDATO IV: MIELE G. VAR: NASCA AVAR: LONGO S. INTER – FIORENTINA sabato 01/04 ore 18.00 MARESCA COLAROSSI – CAPALDO IV: COSSO VAR: MARINI AVAR: DI BELLO JUVENTUS – HELLAS VERONA sabato 01/04 ore 20.45 MARCHETTI DI IORIO – DI GIOIA IV: GHERSINI VAR: VALERI AVAR: GIUA BOLOGNA – UDINESE domenica 02/04 ore 12.30 FERRIERI CAPUTI BINDONI – SCARPA IV: MARIANI VAR: MAZZOLENI AVAR: MARINI MONZA – LAZIO domenica 02/04 ore 15.00 MARCENARO MOKHTAR – PALERMO IV: MASSA VAR: PAIRETTO AVAR: BANTI SPEZIA – SALERNITANA domenica 02/04 ore 15.00 ORSATO CARBONE – TEGONI IV: ZUFFERLI VAR: DI MARTINO AVAR: DI BELLO ROMA – SAMPDORIA domenica 01/04 ore 18.00 IRRATI ZINGARELLI – ROCCA IV: MANGANIELLO VAR: CHIFFI AVAR: MUTO NAPOLI – MILAN domenica 02/04 ore 20.45 RAPUANO GIALLATINI – PERROTTI IV: DOVERI VAR: DI PAOLO AVAR: LA PENNA EMPOLI – LECCE lunedì 03/04 ore 18.30 FABBRI PRETI – ROSSI M. IV: VOLPI VAR: LA PENNA AVAR: PAGANESSI SASSUOLO – TORINO lunedì 03/04 ore 20.45 PEZZUTO PAGLIARDINI – LONGO F. IV: SACCHI VAR: BANTI AVAR: MAGGIONI