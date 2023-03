Giudice Sportivo / Non ci sono squalificati nelle due squadre che si incontreranno dopo la sosta. Tante le ammende

È stato pubblicato, come da programma, il comunicato del Giudice Sportivo in merito a ciò che è accaduto nel turno appena terminato di Serie A. Tra gli squalificati non ci sono giocatori né dei granata né del Sassuolo, prossima avversaria della squadra di Juric. Sono tante, invece, le ammende a società del massimo campionato e, in particolare, nei confronti della Lazio. Il Giudice Sportivo, infatti, deciderà entro il 4 aprile le conseguenze inflitte alla Curva Nord “in ordine ai cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, che risultano essere stati rivolti prima e durante la gara dalla totalità della tifoseria”. Non ci sono novità, invece, per quanto riguarda i diffidati granata.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 27ª giornata

Calciatori espulsi

Due giornate a: D’Ambrosio (Inter).

Una giornata a: Paredes (Juventus), Cristante (Roma), Ibanez (Roma), Marusic (Lazio).

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Coppola (Hellas Verona), Izzo (Monza), Pessina (Monza), Maleh (Lecce), Umtiti (Lecce), Mancini (Roma), Becao (Udinese), Nehuen Perez (Udinese), Walace (Udinese), Nuytinck (Sampdoria), Nzola (Spezia), Rabiot (Juventus).