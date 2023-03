Sono ufficiali le designazioni arbitrali della 27^ giornata di campionato: Torino-Napoli affidata a Marchetti con Irrati al Var

La 27^ giornata di Serie A è alle porte e come di consueto sono state diramate le designazioni arbitrali. Torino-Napoli è stata affidata a Matteo Marchetti, fischietto della sezione di Ostia Lido. Gli assistenti saranno Bresmes e Lo Cicero, con Fabbri come quarto uomo. Al Var ci sarà Irrati, con Di Martino come Avar. Inter-Juventus sarà arbitrata da Chiffi e Lazio-Roma da Massa. Di seguito tutte le designazioni arbitrali.

Le designazioni arbitrali della 27^ giornata

SASSUOLO – SPEZIA venerdì 17/03 ore 18:30 GHERSINI PASSERI – COSTANZO IV: MIELE G. VAR: ABBATTISTA AVAR: PAGANESSI ATALANTA – EMPOLI venerdì 17/03 ore 20:45 DIONISI ROSSI C. – D’ASCANIO IV: SACCHI VAR: MARINI AVAR: MUTO MONZA – CREMONESE sabato 18/03 ore 15:00 GIUA MARGANI – BOTTEGONI IV: CAMPLONE VAR: DI MARTINO AVAR: MAZZOLENI SALERNITANA – BOLOGNA sabato 18/03 ore 18:00 PAIRETTO DI IORIO – ROSSI M. IV: COSSO VAR: VALERI AVAR: PICCININI UDINESE – MILAN sabato 18/03 ore 20:45 DOVERI CECCONI – BERCIGLI IV: FELICIANI VAR: NASCA AVAR: PAGANESSI SAMPDORIA – HELLAS VERONA ore 12:30 MARIANI BINDONI – VALERIANI IV: PERENZONI VAR: AURELIANO AVAR: NASCA FIORENTINA – LECCE ore 15:00 ABISSO GALETTO – SCARPA IV: FERRIERI CAPUTI VAR: BANTI AVAR: LONGO S. TORINO – NAPOLI ore 15:00 MARCHETTI BRESMES – LO CICERO IV: FABBRI VAR: IRRATI AVAR: DI MARTINO LAZIO – ROMA ore 18:00 MASSA ALASSIO – IMPERIALE IV: MARESCA VAR: DI PAOLO AVAR: RAPUANO INTER – JUVENTUS ore 20:45 CHIFFI PRETI – BERTI IV: MARINELLI VAR: MAZZOLENI AVAR: PICCININI