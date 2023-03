Giudice Sportivo / Nessuno squalificato anche per il Napoli. Non ci sono novità neanche per quel che riguarda i diffidati

È stato pubblicato, come da programma, il comunicato del Giudice sportivo in merito a ciò che è accaduto nel turno appena terminato di Serie A. Tra gli squalificati non ci sono calciatori del Toro né del Napoli, mentre è presente Giuseppe Gerundo, fisioterapista della prima squadra granata. Gerundo è stato squalificato “per avere, al 32° del primo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria”. Tra i diffidati, invece, è arrivata l’ottava sanzione per Alessandro Buongiorno, la terza per Milinkovic-Savic e la seconda per Ilic.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 26ª giornata

Calciatori espulsi

Due giornate a: Kumbulla (Roma).

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Giroud (Milan), Rincon (Sampdoria), Tressoldi (Sassuolo), Vecino (Lazio).