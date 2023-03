La probabile formazione del Lecce di Baroni, avversaria del Torino al Via del Mare nel 26^ turno di campionato

Oggi il Torino torna in campo e sarà impegnato in una trasferta molto complicata. Appuntamento alle ore 12:30 allo stadio Via del Mare di Lecce per Lecce-Torino. La squadra di mister Marco Baroni si trova in una situazione di classifica tranquilla, a nove punti dalla zona retrocessione e sicuramente giocherà a viso aperto, soprattutto essendo in casa. Infatti tra le mura amiche i salentini sono stati in grado di battere Atalanta (2-1), Lazio (2-1) e di pareggiare contro Milan (2-2) e Roma (1-1). Inoltre quella del presidente Sticchi Damiani è una squadra piena di talenti, organizzata bene, che può creare insidie a qualunque avversario.

Baschirotto torna dalla squalifica, in avanti ballottaggio Colombo-Ceesay

Nessuno squalificato tra le fila dei giallorossi. Indisponibili invece Dermaku, Tuia e Pongracic. 4-3-3 per il Lecce con Wladimiro Falcone confermato in porta. I due centrali in difesa saranno Baschirotto (squalifica scontata) e Umtiti. Sugli esterni, Gendrey a destra e Gallo a sinistra. Il centrocampo a tre sarà formato da Blin, Hjulmand e Gonzalez. Nel tridente invece agiranno a destra Strefezza e a sinistra Di Francesco. Al centro dell’attacco è ballottaggio tra Colombo e Ceesay, con l’italiano leggermente favorito.

La probabile formazione del Lecce

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disp. Bleve, Brancolini, Cassandro, Lemmens, Romagnoli, Ceccaroni, Pezzella, Helgason, Askildsen, Maleh, Oudin, Ceesay, Persson, Banda. All. Baroni Squalificati: nessuno Indisponibili: Dermaku, Tuia, Pongarcic