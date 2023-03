Sfida non semplice per il Torino contro il Lecce di Baroni, che in casa gioca bene e ha tanti giovani interessanti in rosa

La Serie A non si ferma e finalmente il Torino, dopo tre partite di fila, tornerà a giocare nel fine settimana. Trasferta piena di insidie per i granata, che affronteranno il Lecce di mister Marco Baroni nella gara valida per la 26^ giornata di campionato. Appuntamento a domenica 12 marzo alle ore 12:30, allo Stadio Via del mare di Lecce per Lecce-Torino. Dopo aver battutto il Bologna per 1-0, il Torino si trova in nona posizione con 34 punti, mentre i giallorossi si trovano in quindicesima posizione a 25 punti. Un buon campionato finora per la squadra del presidente Sticchi Damiani, che si trova a 9 punti dalla zona salvezza. In casa è molto temibile e ha battuto Atalanta (2-1), Lazio (2-1) e ha fermato Milan (2-2) e Roma (1-1). Inoltre il campo non evoca bei ricordi ai tifosi granata, visto che nell’ultimo precedente del 2 febbraio 2020, fu esonerato Mazzarri dopo il 4-0.

Lecce: i giovani al primo posto

Nel Lecce sono davvero tanti i giovani che hanno stupito in questa prima parte di stagione. Su tutti Joan Gonzalez, centrocamposta spagnolo classe 2001. Prelevato dal Barcellona in estate, su di lui ci sono gli occhi non solo di Juventus e Milan ma anche di Tottenham, Everton, West Ham e Borussia Dortmund. Al momento è blindato fino al 2027 ed è valutato 15 milioni di euro. Il pilastro della difesa è Federico Baschirotto, che interessa alla Fiorentina. Altro giovane interessante è il terzino Valentin Gendrey, classe 2000, che sta dimostrando un’ottima continuità. In attacco c’è invece Lameck Banda, imprevedibile con la sua velocità. Nato nel 2001 in Zambia, è stato preso dal Maccabi Petah Tikva per 2 milioni di euro. In attacco, in prestito dal Milan, c’è Lorenzo Colombo. Classe 2002, ha dimostrato di saperci fare sotto porta.