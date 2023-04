L’ultima volta che il Torino ha vinto in rimonta dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio è stata contro la Roma

Era il 18 aprile 2021: allo Stadio Olimpico Grande Torino andava in scena Torino-Roma, gara valida per la 31ª giornata di Serie A. Sulla panchina granata c’era Davide Nicola, mentre sulla panchina giallorossa sedeva Paulo Fonseca. La gara si mise subito male per il Toro, con il gol di Borja Mayoral dopo appena tre minuti di gioco. Il primo tempo si chiuse in svantaggio per i padroni di casa, che rientrarono dagli spogliatoi con un piglio nettamente diverso. Ebbene, al termine dei novanta minuti, il Torino ribaltò il risultato, battendo i giallorossi per 3-1. Al gol dell’ex Real Madrid replicarono Sanabria, Zaza e Rincon, con gli ospiti che terminarono la gara in dieci uomini a causa dell’espulsione di Diawara. Quella, di fatto, fu l’ultima occasione in cui i granata rimontarono l’avversario terminando il primo tempo in svantaggio. Dato che evidenzia come il Toro faccia evidentemente fatica a portare a casa i tre punti quando la partita non viene incanalata nella giusta direzione.

Fattore rimonta, il Torino fatica: il dato nel 2022/23

Nella stagione in corso, al termine della prima frazione di gioco, il Torino si è trovato in svantaggio in 7 gare: contro Atalanta, Napoli (andata e ritorno), Hellas Verona, Spezia, Empoli e nell’ultimo match contro il Sassuolo. Fra i casi presi in considerazione mai i granata sono riusciti a ribaltare completamente il risultato. Le uniche rimonte, seppur completate a metà, sono arrivate contro Hellas Verona (1-1), Empoli (2-2) e Sassuolo (1-1). Che la gara contro la Roma di Mourinho possa rappresentare la chiusura di un cerchio per Juric? I tifosi granata ci sperano, così come l’allenatore serbo.