La probabile formazione della Roma in vista della gara contro il Torino di sabato 8 aprile: occasione da titolare per Belotti?

Manca sempre meno alla gara dello Stadio Olimpico grande Torino tra i granata e la Roma di Jose Mourinho, in programma sabato 8 aprile alle ore 18:30. I giallorossi, dopo due sconfitte consecutive con Sassuolo e Lazio, hanno ritrovato i tre punti con una vittoria convincente sulla Sampdoria. Contro i blucerchiati lo Special One ha dovuto fare a meno di due pilastri della difesa, come Mancini e Ibanez, entrambi squalificati. A centrocampo è mancato invece Bryan Cristante, insostituibile dell’allenatore portoghese. Mou li recupera tutti per la gara contro il Toro e può contare su una rosa praticamente al completo: la probabile formazione della Roma.

Ibanez e Mancini tornano al centro della difesa

In porta, come sempre, ci sarà Rui Patricio. Mourinho, con i rientri di Ibanez e Mancini, dovrebbe tornare al consueto 3-4-2-1. La linea di difesa sarà dunque composta dagli stessi Ibanez e Mancini, che agiranno ai lati di Smalling. Le fasce dovrebbero essere presidiate da Zalewski e Spinazzola, con Cristante e Matic in linea mediana. Più avanzato potrebbe agire Wijnaldum, reduce da una grande prova contro la Sampdoria in cui è andato a segno. Al fianco dell’olandese è pronto Paulo Dybala, che agirà a supporto di Belotti, in vantaggio su Tammy Abraham. Si prospetta una gara da titolare, dunque, per il Gallo.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Smalling, Ibanez, Mancini; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Wijnaldum, Dybala; Belotti. A disp. Svilar, Celik, Kumbulla, Llorente, Camara, Pellegrini, El Shaarawy, Volpato, Darboe, Solbakken, Abraham. All. Mourinho