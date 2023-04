L’allenatore della Roma, Jose Mourinho, ha annullato le prove tattiche in vista della gara contro il Torino per Michele Orecchio

Curioso quanto accaduto oggi nel centro sportivo di Trigoria alla vigilia del match contro il Torino. Pare che Jose Mourinho, infatti, stia evitando in ogni modo di scoprire le carte per la gara di sabato. Le prove tattiche dei giallorossi non andranno in scena sui campi del Fulvio Bernardini. Il motivo? Sarebbe l’assistente di Ivan Juric, Michele Orecchio, che Mourinho conosce bene.

Le mosse di Mourinho

Lo Special One lo conosce da tempo ed è corso immediatamente ai ripari. A Trigoria, come riportato dal Corriere dello Sport, si è scatenata una vera e propria “caccia all’uomo”, con Nuno Santos che ha perlustrato il centro sportivo in lungo e in largo per scovare il braccio destro di Juric. Il campo del Fulvio Bernardini è stato circondato da grandi teli scuri, che impediscono la visione del prato dall’esterno. Per evitare ogni tipo di problema Mourinho ha annullato qualsiasi test tattico in vista della gara di sabato. Il clima fra i giallorossi è rimasto comunque scherzoso, ma la sfida tra la Roma e il Torino ha già avuto inizio fuori dal campo.

Chi è Michele Orecchio

Michele Orecchio è un ex centrocampista, che Juric avrebbe incontrato durante l’esperienza all’Hellas Verona. Poco prima di conoscere l’allenatore granata si occupava principalmente di scouting, ovvero di scovare e osservare giovani talenti in giro per il mondo. La volontà di Juric ha fatto sì che Orecchio divenisse analista degli avversari, dopo una precedente esperienza con Gian Piero Gasperini. L’analista, dunque, viene spesso inviato sui campi di allenamento avversari per raccogliere più informazioni possibili in vista della gara.