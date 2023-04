Karamoh torna a disposizione di Juric in vista di Torino-Roma: alle spalle l’infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori per circa un mese

Alla vigilia di Torino-Roma, gara valida per la 29ª giornata di Serie A, ha parlato in conferenza stampa Ivan Juric. L’allenatore granata ha fatto il punto sui singoli e sulla situazione in infermeria, che si sta finalmente svuotando. Tra i giocatori che il tecnico ha recuperato c’è Yann Karamoh: “Ora abbiamo più soluzioni, Karamoh è come un nuovo acquisto perché nei primi mesi ha fatto poco”, ha commentato Juric. L’attaccante ex Parma aveva subito un infortunio durante la gara contro il Bologna dello scorso 6 marzo. Gara in cui, tra l’altro, era andato in gol. Quella che sembrava una semplice contusione al polpaccio si è poi trasformata in un problema più serio, che ha portato alla formazione di un fastidioso edema. Karamoh, dunque, torna a disposizione contro gli uomini di Mourinho: difficile che possa partire dal primo minuto, più probabile che Juric possa concedergli uno spezzone di gara nel secondo tempo.

I numeri di Karamoh

Karamoh si è infortunato nel momento migliore della sua stagione con il Toro. L’ivoriano ha cominciato a giocare con continuità a febbraio: contro la Fiorentina in Coppa Italia era stato decisivo, per poi ripetersi subito contro l’Udinese in Serie A. Poi il gol nel Derby della Mole contro la Juventus e la rete al Bologna, nel giorno del suo infortunio. Il totale è di 4 gol in 6 gare tra campionato e coppa, un rendimento da vero e proprio bomber.