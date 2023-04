Tempo di rinnovi in casa Torino: come comunicato dalla società, Vanja Milinkovic-Savic ha rinnovato il suo contratto in granata fino al 2026.

Alla vigilia di Torino-Roma, arriva l’accordo ufficiale tra il Torino e Milinkovic-Savic per il prolungamento del contratto. Il portiere serbo vestirà la maglia granata per altri tre anni.

Il comunicato del Toro

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Vanja Milinkovic Savic fino al 30 giugno 2026, con opzione di un anno per la stagione successiva.

Milnkovic Savic è arrivato al Toro nel luglio 2017 e, dopo una serie di esperienze formative in prestito, dal luglio 2020 è rientrato nel club granata dove è diventato il portiere titolare, collezionando fino ad oggi 72 presenze tra campionato e Coppa Italia. Per lui anche 12 partite con la maglia della nazionale serba, con cui ha disputato da protagonista i Mondiali di Qatar 2022.