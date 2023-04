Radonjic è in forma e gioca bene: Miranchuk è tornato a disposizione, ma in questo momento è difficile rinunciare al serbo

Torino che si prepara ad affrontare la Roma nella 29^ giornata di campionato. Da inizio stagione, Ivan Juric ha sempre dovuto scegliere i suoi trequartisti: il ballottaggio è sempre tra Vlasic, Miranchuk e Radonjic. Nel gioco del tecnico croato, si tratta di uno dei ruoli più importanti e nella sua testa i titolari sono Nikola Vlasic e Alexey Miranchuk. In questo periodo però, Nemanja Radonjic è troppo in forma e diventa difficile rinunciare a lui. Miranchuk è appena rientrato dall’infortunio, che gli ha fatto saltare la Nazionale, ma adesso dovrà stupire per riprendersi il posto. Più volte Juric ha ribadito che si aspetta tanto da Vlasic in queste ultime partite, visto che dopo il Mondiale ha perso brillantezza. Quindi a giocarsi il posto sono il numero 49 e il numero 59, con il primo in vantaggio sul secondo.

Radonjic: la crisi è superata

Una volta arrivato a Torino, Radonjic aveva fatto impazzire i tifosi con le sue giocate. Con il passare dei mesi però si è spento, con la coppia Vlasic-Miranchuk che ha preso il sopravvento. Nel derby contro la Juventus è entrato in campo al 60′ per uscire al 75′. Juric, deluso dal suo giocatore, decise però di non punirlo e da lì in poi c’è stata la risalita. Le sue prestazioni contro Lecce e Sassuolo sono state ottime.

Miranchuk: qualche infortunio ma tanta concretezza

Per il russo classe 1995 ci sono stati dei problemi a livello fisico, ma si è dimostrato fondamentale nel gioco di Juric. Il mister adora il suo trequartista mancino, che quando prende la mira e calcia può essere letale. Per lui in campionato 4 gol e 5 assist. Giocatore pulito tecnicamente e molto corretto, ha giocato 23 partite tra Serie A e Coppa Italia: 0 cartellini presi.