Le pagelle di Torino-Roma: l’errore del difensore costa un calcio di rigore, male il centrocampo, Sanabria oggi è spento

MILINKOVIC-SAVIC 6: nella prima partita dopo il rinnovo di contratto non c’è molto da segnalare, se non un quasi mezzo pasticcio con Dybala e Rodriguez. Si becca un giallo per veementi proteste per un angolo concesso.

GRAVILLON 6: si limita ad una gara di grande attenzione, del resto dalle sue parti la Roma non è così pericolosa. Prova pure il tiro dalla distanza, senza molta fortuna (st 17′ DJIDJI 6: buono l’impatto)

SCHUURS 5: inizio da incubo. Dopo sette minuti para il tiro di Zalewski che porta il Toro già sotto dopo soli otto minuti. Prova a riparare nel corso della partita, tornando a fare lo Schuurs che tutti conoscono,

BUONGIORNO 5.5: come l’olandese non parte benissimo, commettendo un grosso errore nell’azione che portiere poi al rigore. Resterà l’unica disattenzione in una gara per il resto ai suoi livelli (st 34′ KARAMOH sv)

(continua a pagina 2)