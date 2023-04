Così Mourinho ha risposto ad una domanda sulla mancata presenza in campo del Gallo Belotti

Qualcuno se lo aspettava titolare, altri pensavano che avrebbe quantomeno giocato nel corso del match. In vece Andrea Belotti è rimasto seduto in panchina per tutta la gara, pizzicato dai tifosi della Maratona (uno striscione azzeccato, non c’è che dire). Sul perché dell’esclusione del Gallo, così ha parlato Mourinho alle televisioni: “Ho spiegato a Belotti i motivi per cui non ha giocato e la sua risposta è l’unica che mi interessa ed è stata che la Roma ha vinto. Questa è stata la risposta di Belotti. La spiegazione della scelta rimane tra noi”.