La squadra granata si trova all’undicesimo posto in classifica: l’Europa è sempre più lontana e diventa un miraggio

Ennesima delusione per il Torino, nella gara valida per la 29^ giornata di campionato. La Roma ha vinto 1-0 all’Olimpico Grande Torino ed è bastato un rigore di Dybala, su grossa ingenuità dei granata nei minuti iniziali della partita. Gli errori sono troppi e la classifica ne risente: l’Europa si allontana sempre di più. Le altre squadre corrono e i punti lasciati indietro dal Toro sono troppi. Una stagione come tante, che molto probabilmente terminerà con il piazzamento a metà classifica.

La rincorsa al settimo posto

Al momento i granata si trovano undicesimi in classifica, a 38 punti. Subito dietro ci sono Monza (35) e Sassuolo (37). Fiorentina e Udinese, per esempio, sono due squadre che hanno perso meno punti e adesso ne hanno rispettivamente 41 e 39. L’Atalanta si trova al sesto posto con 48 punti, ma ha perso lo scontro diretto in casa contro il Bologna, che ora è ottavo a 43 punti. In mezzo c’è la Juventus con 44 punti. La squadra di Juric si trova quindi a 6 punti dal settimo posto (10 se verranno restituiti i 15 punti alla Juventus). I granata però, a 9 partite dal termine, sembrano essere senza obbiettivi e la condizione degli avversari fa perdere speranza.

Dopo le vittorie contro Bologna e Lecce, il Torino ha raccolto 1 punto in tre partite. Bologna e Fiorentina invece ne hanno raccolti 7, l’Udinese 4. Sono i numeri a parlare: la parabola del Toro è discendente e serve di più per andare in Europa. Il salto di qualità non arriva mai e il Toro galleggia nella zona grigia della classifica, come detto anche da Juric in conferenza stampa. Le motivazioni però devono esserci ed essere alimentate, altrimenti si rischia grosso.