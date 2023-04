Torino-Roma, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Alla vigilia di Pasqua si gioca Torino-Roma, partita valida per la 29a giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I granata sono in corsa per raggiungere almeno l’ottavo posto in classifica, che in caso di ulteriore penalizzazione della Juventus e vittoria dell’Inter in Coppa Italia, potrebbe consentire la qualificazione alla prossima Conference League. Il calcio d’inizio della partita è alle 18.30, segui Torino-Roma in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Roma: la diretta

46′ Termina qui il primo tempo

45′ Un minuto di recupero

43′ Fallo di Mancini su Sanabria

39′ Tunnel di Singo su Llorente, cross respinto

37′ Rimessa dal fondo per i granata

35′ Fallo di Rodriguez su Zalewski

33′ Gravillon calcia da fuori, palla a lato

32′ Fuorigioco della Roma

30′ Toro sempre più pericoloso

28′ Ricci! Conclusione murata da Smalling

28′ Mancini allontana di testa

27′ Fallo di Zalewski su Radonjic, calcio di punizione interessante per i granata

25′ Terzo corner per i granata, nulla di fatto

22′ Ritmi bassi adesso, Toro che studia il modo per reagire

18′ Fallo di Gravillon su El Shaarawy, ripartono i giallorossi

16′ Rodriguez! Calcia da lontanissimo con il destro e sfiora il pareggio

15′ Ottima azione di Radonjic che guadagna un corner

13′ Cross di Radonjic dalla sinistra, non ci arriva Sanabria

11′ AMMONITO El Shaarawy per fallo su Ricci in mezzo al campo

8′ Conclusione centrale, spiazzato il portiere granata

8′ Vantaggio Roma con Dybala

7′ AMMONITO Schuurs per il fallo

6′ Calcio di rigore per la Roma, fallo di mano di Schuurs su tiro di Zalewski

4′ Cross di Zalewski, Vanja blocca

3′ Fase di studio delle due squadre

1′ Si parte! Primo pallone mosso dalla Roma

Calcio d’inizio alle ore 18.30

Torino-Roma 0-1: il tabellino

Marcatori: pt 8′ Dybala (r)(R)

Ammoniti: pt 7′ Schuurs (T), pt 11′ El Shaarawy (R)

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disp. Fiorenza, Gemello, Djidji, Vojvoda, Adopo, Bayeye, Lazaro, Vlasic, Linetty, Seck, Pellegri, Karamoh. All. Juric.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy; Dybala. A disp. Boer, Svilar, Ibanez, Matic, Pellegrini, Abraham, Belotti, Celik, Camara, Kumbulla, Bove, Volpato, Tahirovic. All. Mourinho.

Arbitro: Colombo di Como (ass- Passeri e Costanzo; IV Mariani; Var Mazzoleni; Avar Abbattista)

Torino-Roma: il prepartita

Ore 18.16 I giocatori del Torino hanno terminato il riscaldamento e stanno lasciando il campo per raggiungere gli spogliatoi. Subito dopo anche quelli della Roma hanno lasciato il campo.

Ore 18.15 Mentre le squadre stanno terminato il riscaldamento, al centro del campo c’è Francesco Trimani, frontman dei Sensounico, che canta live gli inni del Toro.

Ore 17.50 In campo ora una dietro l’altra la squadra di Mourinho seguita da quella di Juric. Torino e Roma si riscaldano nelle consuete metà campo: verso la Maratona quella granata, dalla parte opposta la squadra giallorossa.

Ore 17.40 I portieri di Torino e Roma sono in campo per il riscaldamento. Stadio che ancora deve riempirsi, tanti i sostenitori della Roma: pieno il settore ospiti ma giallorossi sugli spalti anche nei vicini distinti e in uno spicchio della Curva Primavera, al secondo anello.

Ore 16.30 E’ una giornata calda nel capoluogo piemontese dove, fra circa due ore, inizierà Torino-Roma. La partita segna il ritorno di Andrea Belotti allo stadio Grande Torino per la prima volta da avversario, dopo che ha vestito per sette anni la maglia granata, cinque e mezzo con la fascia da capitano al braccio. Per la gara contro i giallorossi Ivan Juric ha recuperato Yann Karamoh.

Torino-Roma: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disp. Fiorenza, Gemello, Djidji, Vojvoda, Adopo, Bayeye, Lazaro, Vlasic, Linetty, Seck, Pellegri, Karamoh. All. Juric.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy; Dybala. A disp. Boer, Svilar, Ibanez, Matic, Abraham, Belotti, Celik, Camara, Kumbulla, Bove, Volpato, Tahirovic. All. Mourinho.

Dove vedere Torino-Roma in streaming e in TV

