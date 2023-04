Gli episodi da moviola di Torino-Roma, sfida della vigilia di Pasqua: arbitra Colombo di Como

Arbitra Colombo di Como, Passeri e Costanzo sono gli assistenti mentre al Var c’è Mazzoleni e come Avar Abbattista. Queste le scelte dei designatori per Torino-Roma, sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. A seguire gli episodi più contestati.

Gli episodi da moviola

6′ Mani di Schuurs su tiro di Zalewski, Colombo concede il rigore. Netto il fallo, giusta l’assegnazione