Dall’arrivo di gennaio il serbo ha giocato solamente cinque partite per via dei problemi fisici: le aspettative erano ben altre

Un investimento importante, quello fatto dal Toro per Ivan Ilic. Il centrocampista serbo, seguito da molto tempo dai granata e a cui erano interessati club di altre leghe, è arrivato in Piemonte dal Verona con una cifra di 16 milioni di euro. Una cifra elevata se si pensa agli standard di Urbano Cairo e del Torino stesso, che ha intensificato le aspettative sul centrocampista. I primi due mesi di Ilic, però, hanno deluso l’ambiente granata. Non tanto per le prestazioni, quanto per il minutaggio. Il serbo ha infatti giocato solamente 5 partite, fermandosi due volte per problemi fisici; prima una botta che lo ha costretto a saltare la sfida contro l’Udinese, in seguito un infortunio alla caviglia che lo tormenta da fine marzo.

9 partite per svoltare la stagione

Per il centrocampista non si tratta dei primi problemi in stagione. Quando ancora era al Verona, infatti, Ilic è stato costretto a stare fermo per una quarantina di giorni a causa di un problema muscolare che gli ha fatto perdere 6 partite. I tifosi hanno già iniziato a chiedersi a cosa è dovuto l’investimento corposo, vista la scarsa integrità fisica del calciatore. Dal lato tecnico, l’ex Manchester City si è dimostrato un buon giocatore nelle poche apparizioni in maglia Toro, capace di grandi cose. La speranza è che possa mettere alle spalle al più presto i vari problemi fisici e trovare la continuità che tanto gli è mancata in questa stagione. Le qualità le ha, il Toro deve permettersi di aspettare un giocatore come Ivan Ilic.