La squalifica di Schuurs in vista della gara contro la Salernitana porterà Juric a fare dei cambi: Buongiorno tornerà al centro della difesa

Continua a non riuscire a svoltare la stagione il Torino di Ivan Juric. Ancora una sconfitta, contro la Roma, che piazza i granata in una situazione non scomoda, ma comunque difficile da digerire per le ambizioni di inizio stagione. Un 11° posto momentaneo che non soddisfa a pieno i tifosi, i quali nel corso dell’annata speravano di raggiungere un posto per l’Europa. La cavalcata, ovviamente, non è finita, ma per poter continuare a crederci bisogna non fare più passi falsi, a partire dalla sfida alla Salernitana. Contro i campani, però, Juric dovrà fare a meno di un importantissimo nome in difesa; Perr Schuurs, infatti, era diffidato ed è stato ammonito contro la Roma dopo aver causato un rigore, venendo di fatto squalificato per la prossima giornata di campionato. Juric dovrà così cambiare assetto difensivo, riportando al centro della difesa a tre Alessandro Buongiorno, che ha già giocato in questa posizione.

I numeri del Toro con Buongiorno in mezzo alla difesa

La cessione di Bremer ha segnato sicuramente una perdita importante per la retroguardia di Juric, il quale ha dovuto adattare diversi giocatori sin da agosto nel ruolo di centrale di difesa. Inizialmente a sostituire il brasiliano è stato proprio Buongiorno, in attesa che Schuurs si ambientasse nel calcio italiano. Da ottobre in poi, invece, l’olandese è stato il vero e proprio fulcro della linea difensiva granata, sostituendo in tutto e per tutto Bremer. Ora, però, toccherà di nuovo a Buongiorno, almeno per una partita, tornare nella posizione in cui ha iniziato la stagione. Per lui quest’anno 6 partite da centrale a tutti gli effetti, culminate in 8 gol subiti contro squadre come Atalanta, Napoli e Inter. D’altra parte, però, il centrale ha compensato i tanti gol incassati con prestazioni di alto livello contro Lazio, Fiorentina e Cremonese. I presupposti per far bene contro la Salernitana ci sono tutti, e Buongiorno deve dimostrare di saper reggere i colpi anche senza la presenza di un baluardo come Schuurs.